Волейболисты «Шахтера» дважды уступили соперникам из Польши на предсезонном сборе

Подопечные Виктора Бекши провели товарищеские игры с командой элитного дивизиона чемпионата Польши «Слепск-Малов» (Сувалки).

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В первой встрече спортсмены из Подляского воеводства соседней страны оказались сильнее — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). По договоренности команды сыграли четвертую партию, в которой победили белорусы — 25:21.

Вторая игра по соглашению сторон продолжалась пять сетов и также завершилась в пользу польской команды — 5:0 (25:22, 25:20, 25:22, 25:20, 25:15).

Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с «горняками» — в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь.

На выездных сборах «Шахтер» представлен в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.