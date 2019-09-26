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26 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» дважды уступили соперникам из Польши на предсезонном сборе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратные чемпионы Беларуси волейболисты солигорского «Шахтера» потерпели два поражения в матчах на предсезонном сборе в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.

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Подопечные Виктора Бекши провели товарищеские игры с командой элитного дивизиона чемпионата Польши «Слепск-Малов» (Сувалки).

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В первой встрече спортсмены из Подляского воеводства соседней страны оказались сильнее — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). По договоренности команды сыграли четвертую партию, в которой победили белорусы — 25:21.

Вторая игра по соглашению сторон продолжалась пять сетов и также завершилась в пользу польской команды — 5:0 (25:22, 25:20, 25:22, 25:20, 25:15).

Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с «горняками» — в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь.

На выездных сборах «Шахтер» представлен в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.

Первый официальный матч сезона «горняки» проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В поединке за Суперкубок Беларуси сойдутся «Шахтер» и минский «Строитель».

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