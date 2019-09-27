Сборная Словении стала первым финалистом чемпионата Европы
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужская сборная Словении победила команду Польши и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужская сборная Словении победила команду Польши и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу.
Встреча ½ финала, прошедшая в Любляне, завершилась со счетом 3−1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23) в пользу словенцев. В составе победителей самым результативным стал Тине Урно (18 очков), у поляков — Вильфредо Леон (22 балла).
Ранее в четвертьфинале сборная Словении обыграла действующего чемпиона Европы команду России. Во втором полуфинале 27 сентября встретятся сербы и французы.