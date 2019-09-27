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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Словении стала первым финалистом чемпионата Европы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужская сборная Словении победила команду Польши и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча ½ финала, прошедшая в Любляне, завершилась со счетом 3−1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23) в пользу словенцев. В составе победителей самым результативным стал Тине Урно (18 очков), у поляков — Вильфредо Леон (22 балла).

Ранее в четвертьфинале сборная Словении обыграла действующего чемпиона Европы команду России. Во втором полуфинале 27 сентября встретятся сербы и французы.

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