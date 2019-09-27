Американки украли у нас серебро. Россиянкам хватило воли, но не хватило сил

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок мира. Женщины

Россия — США — 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

Россия: Гончаров (22), Королева (17), Воронкова (17).

США: Робинсон (27), Дрюс (23), Ларсон (16).

Двухнедельный марафон в Японии близится к концу. Но перед развязкой всегда должна быть кульминация. Ожидание матча с США — это как раз она. Осака после Тоямы — огромный муравейник. Сборные поселили рядом с портом, на островке на отшибе. Может, это и хорошо — потому что в центре пустого места просто нет. Это сплошные торговые улицы с двумя вывесками на квадратный метр. Кстати, очень много американцев. Но туристов, которые о волейбольной Мировой лиге и не подозревают.

Зала в Осаке два — Япония, разумеется, играет в том, что получше, а нам достался большой спортзал, который напоминает об уроках физкультуры. Трибуны так далеко, что японцы вынесли стулья к площадке. А передавать информацию нашему тренерскому штабу приходится примерно так.

Американки начали сверхбыстро. Наши — выдержали

Все тренеры и игроки перед матчем сходятся во мнении: будет очень тяжело. Фактически это битва за серебро. Очень нужна подача, чтобы сбить американок с быстрой игры. Поначалу получается тяжело. Гончарова при счете 3:2 делает эйс, но судья показывает аут. Берем челлендж — и есть первый брейк. Но к середине сета в отыгрывающихся уже мы — 9:11. Два очка по такой игре — уже солидное преимущество. Наш блок буквально на зубах закрывает сетку — но Робинсон и Дрюс пока быстрее. И хитрее: постоянно бьют по рукам, пальцам, запястьям. Пока забивает Гончарова, что держит нас в игре.

Но затем Старцева находит в четвертой зоне Парубец — и та творит невероятную серию, три раза подряд забивая то через блок, то находя за доли секунды пустое пространство в американской защите. Уже 17:14 — американский тренер вслед за техническим тайм-аутом берет еще один свой. У наших подача идет. Королева, Ефимова, даже Лазарева — все они заставляют американок попотеть ради нормальной доводки. Нас все-таки догоняют, а затем становится совсем тревожно. Парубец заряжает прямо в сетку. Но Пилипенко тащит мертвый мяч — и мы снова догоняем. При счете 22:22 включается судья — и свистит у Старцевой два касания. На нашей скамейке удивляются: «Такие ошибки свистеть?».

Тем круче, что мы все же на морально-волевых вытаскиваем этот сет. Российские болельщики, приехавшие даже из той самой Тоямы, давят на американок, но те выходят на сетбол. И тогда на со своего верхнего яруса включается менеджер сборной Андрей Ерхов: «Россия!» Гончарова выполняет еще одну идеальную атаку, пятую в сете. А затем у нас снова летит подача — не даем американкам сняться. Завершает этот триумф воли мощнейшим ударом Ворнокова. Чуть ли не силой мысли она заставляет мяч упасть на пол от блока — 26:24.

Отыгрываемся слишком поздно

Слишком много сил и эмоций ушло на ту концовку. Обидно: если хотим становиться классной командой, взятие сета у сильного соперника должно становиться обыденностью. 2:7, 9:16… Чуть-чуть подбираемся в концовке. Бузато рискует и при 16:20 выпускает на подачу Бровкину. Та дарит нам еще одно очко, но нужна уже серия. На площадке по сути второй состав: Лазаренко, Курило, Лазарева. Дают отдохнуть другим, но и в таком составе наши навязывают борьбу. Подбираемся еще ненамного после того, как многоопытная Ларсон бьет мимо блока в аут, а следом просит челлендж. Но иногда ошибается и она. Следом Лазарева просто мастерски накрывает одиночным блоком накрывает мощную Вашингтон. Но 20:22 — это наш максимум. Карч Кирай снова сбивает нас паузами, и чуда от молодежи не получается. 21:25.

В третьей партии идем по тому же графику. Вернее, стоим. 0:4 пи Бузато сразу использует замену, выпуская Романову вместо Старцевой. Начинаем затяжную погоню. У Королевой проходит две подачи подряд, и счет становится 7:9, а затем Романова красиво оставляет одной рукой мяч первому темпу. Но снова не можем наладить прием, доводка страдает адски. По эйсам вроде бы равенство, по ошибкам — тоже, но каждые свои три касания забирают больше сил у сборной России, чем США. На какой-то момент при таких нагрузках выпадает на приеме Воронкова. Зато все полетело у Робинсон. Бузато в исступлении чуть не кричит: «Я хочу качество при передаче в зону 4, чтобы наш доигровщик мог забивать в центр!» При 16:23 снова делаем героическое усилие на подачах Лазаревой и Лазаренко, но слишком большой запас у наших соперниц. 22:25 — и серебро Кубка мира, которое было совсем недалеко, повисло в воздухе.

Вышли на тай-брейк — но впервые его проиграли

В четвертом сете все переворачивается. Теперь у американок появляется брак Лазарева играет настолько хорошо, что ее уже выделяет в тайм-аутах Кирай. 25:17 — наша атака сминает американский блок. На подачу ни у кого сил уже не остается. Игра идет на третьем или четвертом дыхании.

И вот тай-брейк, к которому, на самом деле, и шло все с самого начала. Начинаем отлично — Гончарова прошибает блок из второй зоны, Королева тут же накрывает Дрюс. Та сразу тратит челлендж. 3:0, но американки нам отвечают своими тремя. Бузато уже водит подопечных на подачу чуть ли не за ручку. Держимся до середины сета, но дальше американки во главе с Робинсон взяли свое. Звезда турецкого чемпионата набрала 8 из 15 очков команды. При 6:6 нам прилетает две подачи, после которых Старцева даже не может добежать до второго касания. При 6:10 берем перерыв — но в следующем розыгрыше Гончарова не находит линию и стреляет по ауту. А дальше все было кончено. Сил у американок, к сожалению, осталось больше. Первое поражение на тай-брейке при Бузато — 8:15.