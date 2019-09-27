Американки украли у нас серебро. Россиянкам хватило воли, но не хватило сил
На Кубке мира наши волейболистки уступили сборной США на
На Кубке мира наши волейболистки уступили сборной США на
Кубок мира. Женщины
Россия — США — 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).
Россия: Гончаров (22), Королева (17), Воронкова (17).
США: Робинсон (27), Дрюс (23), Ларсон (16).
Двухнедельный марафон в Японии близится к концу. Но перед развязкой всегда должна быть кульминация. Ожидание матча с США — это как раз она. Осака после Тоямы — огромный муравейник. Сборные поселили рядом с портом, на островке на отшибе. Может, это и хорошо — потому что в центре пустого места просто нет. Это сплошные торговые улицы с двумя вывесками на квадратный метр. Кстати, очень много американцев. Но туристов, которые о волейбольной Мировой лиге и не подозревают.
Зала в Осаке два — Япония, разумеется, играет в том, что получше, а нам достался большой спортзал, который напоминает об уроках физкультуры. Трибуны так далеко, что японцы вынесли стулья к площадке. А передавать информацию нашему тренерскому штабу приходится примерно так.
Все тренеры и игроки перед матчем сходятся во мнении: будет очень тяжело. Фактически это битва за серебро. Очень нужна подача, чтобы сбить американок с быстрой игры. Поначалу получается тяжело. Гончарова при счете 3:2 делает эйс, но судья показывает аут. Берем челлендж — и есть первый брейк. Но к середине сета в отыгрывающихся уже мы — 9:11. Два очка по такой игре — уже солидное преимущество. Наш блок буквально на зубах закрывает сетку — но Робинсон и Дрюс пока быстрее. И хитрее: постоянно бьют по рукам, пальцам, запястьям. Пока забивает Гончарова, что держит нас в игре.
Но затем Старцева находит в четвертой зоне Парубец — и та творит невероятную серию, три раза подряд забивая то через блок, то находя за доли секунды пустое пространство в американской защите. Уже 17:14 — американский тренер вслед за техническим
Тем круче, что мы все же на
Слишком много сил и эмоций ушло на ту концовку. Обидно: если хотим становиться классной командой, взятие сета у сильного соперника должно становиться обыденностью. 2:7, 9:16…
В третьей партии идем по тому же графику. Вернее, стоим. 0:4 пи Бузато сразу использует замену, выпуская Романову вместо Старцевой. Начинаем затяжную погоню. У Королевой проходит две подачи подряд, и счет становится 7:9, а затем Романова красиво оставляет одной рукой мяч первому темпу. Но снова не можем наладить прием, доводка страдает адски. По эйсам вроде бы равенство, по ошибкам — тоже, но каждые свои три касания забирают больше сил у сборной России, чем США. На
В четвертом сете все переворачивается. Теперь у американок появляется брак Лазарева играет настолько хорошо, что ее уже выделяет в
И вот
На серебро шансов теперь мало. Но надо еще защищать бронзу — за нее, вероятно, нам предстоит биться в матче последнего тура с Бразилией.