Определен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира в Японии

Кубок мира пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Согласно регламенту турнира, заявка каждой команды может включать 25 волейболистов, но в каждом конкретном матче может принять участие не более 14 игроков. В заявку российской команды всего вошли 15 волейболистов:
связующие — Дмитрий Ковалев («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Гранкин («Берлин», Германия);.
диагональные — Денис Земченок («Зенит», Казань), Павел Круглов («Локомотив»);.
блокирующие — Иван Яковлев, Игорь Филиппов (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Власов («Динамо»), Дмитрий Щербинин («Локомотив»);.
доигровщики — Федор Воронков, Андрей Сурмачевский (оба — «Зенит», Казань), Антон Семышев («Белогорье»), Ярослав Подлесных, Антон Карпухов (оба — «Кузбасс»);.
либеро — Евгений Андреев («Зенит», Санкт-Петербург), Валентин Голубев («Зенит», Казань).