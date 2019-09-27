Определен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира в Японии

Кубок мира пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Согласно регламенту турнира, заявка каждой команды может включать 25 волейболистов, но в каждом конкретном матче может принять участие не более 14 игроков. В заявку российской команды всего вошли 15 волейболистов: