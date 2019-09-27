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27 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Определен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира в Японии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо объявил состав команды для участия в Кубке мира, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Кубок мира пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Согласно регламенту турнира, заявка каждой команды может включать 25 волейболистов, но в каждом конкретном матче может принять участие не более 14 игроков. В заявку российской команды всего вошли 15 волейболистов:

связующие — Дмитрий Ковалев («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Гранкин («Берлин», Германия);.

диагональные — Денис Земченок («Зенит», Казань), Павел Круглов («Локомотив»);.

блокирующие — Иван Яковлев, Игорь Филиппов (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Власов («Динамо»), Дмитрий Щербинин («Локомотив»);.

доигровщики — Федор Воронков, Андрей Сурмачевский (оба — «Зенит», Казань), Антон Семышев («Белогорье»), Ярослав Подлесных, Антон Карпухов (оба — «Кузбасс»);.

либеро — Евгений Андреев («Зенит», Санкт-Петербург), Валентин Голубев («Зенит», Казань).

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