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27 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Японские волейболистки одержали победу над сербками в матче Кубка мира

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Японии одержали волевую победу над командой Сербии в матче девятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча в Осаке завершилась со счетом 3−2 (21:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:6) в пользу японок.

Результаты других матчей дня:

Корея — Кения — 3−0 (25:15, 25:16, 25:21),

Доминиканская Республика — Аргентина — 3−0 (25:16, 25:23, 27:25),

Камерун — Бразилия — 0−3 (11:25, 17:25, 18:25),

Китай — Нидерланды — 3−1 (25:19, 25:16, 21:25, 25:19).

После девяти туров в таблице соревнований лидирует команда Китая, выигравшая все девять матчей. Второе место с восемью победами занимает сборная США. На третьей строчке располагается команда России в активе которой семь побед.

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