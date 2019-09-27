Японские волейболистки одержали победу над сербками в матче Кубка мира
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Японии одержали волевую победу над командой Сербии в матче девятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Японии одержали волевую победу над командой Сербии в матче девятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча в Осаке завершилась со счетом 3−2 (21:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:6) в пользу японок.
Результаты других матчей дня:
Корея — Кения — 3−0 (25:15, 25:16, 25:21),
Доминиканская Республика — Аргентина — 3−0 (25:16, 25:23, 27:25),
Камерун — Бразилия — 0−3 (11:25, 17:25, 18:25),
Китай — Нидерланды — 3−1 (25:19, 25:16, 21:25, 25:19).
После девяти туров в таблице соревнований лидирует команда Китая, выигравшая все девять матчей. Второе место с восемью победами занимает сборная США. На третьей строчке располагается команда России в активе которой семь побед.