Японские волейболистки одержали победу над сербками в матче Кубка мира

Встреча в Осаке завершилась со счетом 3−2 (21:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:6) в пользу японок.

После девяти туров в таблице соревнований лидирует команда Китая, выигравшая все девять матчей. Второе место с восемью победами занимает сборная США. На третьей строчке располагается команда России в активе которой семь побед.