Сербия победила Францию и вышла в финал ЧЕ по волейболу среди мужских команд

У французов в этом плане появились проблемы после того, как в четвертьфинале травму получил Кевин Тийи, который был своеобразным мотором команды. Функции лидера взял на себя Эрвин Нгапет и поначалу очень хорошо с ними справлялся. Однако постепенно сербы перехватили инициативу. Они были лучше на блоке, и в атаке действовали пусть неярко, но надежно. Не спасла французов и очень сложная подача.