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11:18 (мск), источник: БЕЛТА

Сербия победила Францию и вышла в финал ЧЕ по волейболу среди мужских команд

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором полуфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд по волейболу Сербия обыграла Францию со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7) и сыграет в финале против Словении. В матче за бронзу проигравшая дружина встретится с поляками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Французы, которых многие поспешили причислить к фаворитам матча, сразу же после стартового свистка постарались навязать соперникам высокий темп игры, однако сербы были к этому готовы.

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Не зря костяк команды Слободана Ковача востребован в сильнейших дружинах планеты. Александар Атанасиевич, Марко Подращанин, Урош Ковачевич, Сречко Лисинац доказали, что списывать со счетов их начали преждевременно.

У французов в этом плане появились проблемы после того, как в четвертьфинале травму получил Кевин Тийи, который был своеобразным мотором команды. Функции лидера взял на себя Эрвин Нгапет и поначалу очень хорошо с ними справлялся. Однако постепенно сербы перехватили инициативу. Они были лучше на блоке, и в атаке действовали пусть неярко, но надежно. Не спасла французов и очень сложная подача.

У французов хватило сил перевести матч на тай-брейк, но в укороченной партии они выглядели как-то растерянно и фактически проспали ее начало. Сербы этим воспользовались, выйдя вперед на комфортное расстояние в пять очков, и довели встречу до победы.

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