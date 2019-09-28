Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола пройдет в Москве в 2020 году
ТАСС, 28 сентября. Москва примет заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) в июне 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС, 28 сентября. Москва примет заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) в июне 2020 года. Об этом сообщает
Такое решение было принято на заседании ассамблеи, которое прошло в пятницу в Париже. Сообщается, что на заседании в Москве состоятся выборы во все органы CEV. Заседание генеральной ассамблеи в Москве состоится 19 июня.