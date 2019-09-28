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14:30 (мск), источник: ТАСС

Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола пройдет в Москве в 2020 году

ТАСС, 28 сентября. Москва примет заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) в июне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба CEV.

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Такое решение было принято на заседании ассамблеи, которое прошло в пятницу в Париже. Сообщается, что на заседании в Москве состоятся выборы во все органы CEV. Заседание генеральной ассамблеи в Москве состоится 19 июня.

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