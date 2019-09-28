Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Россиянки одержали восьмую победу на турнире при двух поражениях.

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После десяти проведенных матчей россиянки гарантировали себе третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Лидируют китаянки (29), вторыми идут американки (25), на четвертой строчке расположилась сборная Бразилии, набравшая 18 очков. Представительницы Кении не сумели набрать очки и замыкают турнирную таблицу.

Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3−0 или 3−1, а американки уступят представительницам Южной Кореи. Оба матча пройдут в воскресенье.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.