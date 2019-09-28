Японские волейболистки победили команду Аргентины в матче Кубка мира

Ранее в субботу россиянки обыграли представительниц Кении (3−0). Заключительный, 11-й тур пройдет в воскресенье, сборная России встретится с командой Бразилии.

В других матчах турнира команда Южной Кореи обыграла сборную Бразилии (3−1), спортсменки из Доминиканской Республики победили команду Нидерландов (3−2), американки переиграли представительниц Камеруна (3−0), китаянки обыграли сербок (3−0).

В турнирной таблице после десяти туров первое место и досрочную победу обеспечили китаянки (29 очков), на втором месте идут американки (25), на третьем — сборная России (23). Затем идут команды Бразилии и Южной Кореи (по 18), Нидерландов (17), Японии (16), Доминиканской Республики (14), Сербии (13), Аргентины (5), Камеруна (2) и Кении (0).

Россиянки уже обеспечили себе как минимум третье место, также российские спортсменки могут занять и вторую позицию, если в заключительном матче против команды Бразилии победят со счетом 3−0 или 3−1, а американки уступят представительницам Южной Кореи. Оба матча пройдут в воскресенье.