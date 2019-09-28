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15:55 (мск), источник: ТАСС

Японские волейболистки победили команду Аргентины в матче Кубка мира

ТАСС, 28 сентября. Женская сборная Японии по волейболу победила команду Аргентины со счетом 3−0 (26:24, 25:15, 25:14) в матче десятого тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

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Ранее в субботу россиянки обыграли представительниц Кении (3−0). Заключительный, 11-й тур пройдет в воскресенье, сборная России встретится с командой Бразилии.

В других матчах турнира команда Южной Кореи обыграла сборную Бразилии (3−1), спортсменки из Доминиканской Республики победили команду Нидерландов (3−2), американки переиграли представительниц Камеруна (3−0), китаянки обыграли сербок (3−0).

В турнирной таблице после десяти туров первое место и досрочную победу обеспечили китаянки (29 очков), на втором месте идут американки (25), на третьем — сборная России (23). Затем идут команды Бразилии и Южной Кореи (по 18), Нидерландов (17), Японии (16), Доминиканской Республики (14), Сербии (13), Аргентины (5), Камеруна (2) и Кении (0).

Россиянки уже обеспечили себе как минимум третье место, также российские спортсменки могут занять и вторую позицию, если в заключительном матче против команды Бразилии победят со счетом 3−0 или 3−1, а американки уступят представительницам Южной Кореи. Оба матча пройдут в воскресенье.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победительницами последнего розыгрыша является команда Китая.

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