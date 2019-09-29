Сборная Сербии в третий раз выиграла чемпионат Европы по волейболу

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19). В субботу в матче за третье место сборная Польши обыграла французов со счетом 3−0.

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Сборная России, которая является победителем прошлого чемпионата Европы, завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв команде Словении — 1:3. Сборная Сербии в третий раз завоевала золотые награды европейского первенства, один раз сербы становились вторыми и шесть раз завоевывали бронзовые награды турнира. Команда Словении во второй раз заняла второе место на чемпионате Европы.

Самой титулованной командой чемпионата Европы является сборная СССР (12 побед), итальянцы выигрывали турнир шесть раз. На счету сборной России два трофея.