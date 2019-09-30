Мужская сборная Беларуси по волейболу потеряла одну позицию в европейском рейтинге, опустившись на 23-е место

Согласно опубликованному списку из 44 волейбольных дружин, национальная команда под руководством Виктора Бекши переместилась с 22-го на 23-е место. В активе белорусских волейболистов 134 очка.

Сборная Беларуси опустилась в рейтинге, несмотря на второе место в золотой Евролиге-2019 и бронзу Кубка претендентов нынешнего года — переходного турнира за право выступать в Лиге наций.

В зачет пошли результаты чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов, Европейской и Мировой лиги-2017. Возглавляет список ЕКВ сборная Сербии, выигравшая чемпионат Европы-2019. У команды Слободана Ковача на счету 292 балла. В тройке сильнейших также сборные России (282) и Польши (270).