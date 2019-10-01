Мужская сборная России по волейболу начинает борьбу за трофей Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Стартовая встреча сборной России на турнире пройдет в Нагано и начнется в 08:00 мск. Перед Кубком Мира команда принимала участие в чемпионате Европы. Подопечные Саммельвуо завершили борьбу за медали на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 1−3 сборной Словении, которая заняла по итогам первенства второе место.

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В составе национальной команды произошли изменения перед Кубком мира. Из участников чемпионата Европы в Японию полетели всего пять игроков: блокирующий Иван Яковлев, доигровщики Антон Семышев и Антон Карпухов, а также либеро Валентин Голубев и Евгений Андреев. Саммельвуо включил в состав сборной одного дебютанта — доигровщика казанского «Зенита» Андрея Сурмачевского. Диагональный Павел Круглов был вызван в национальную команду впервые с 2015 года, также в состав вошел олимпийский чемпион связующий Сергей Гранкин.

Розыгрыш Кубка Мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу — сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. После матча с иранцами российские волейболисты встретятся с командами Канады, Австралии, Бразилии, Египта, Польши, Японии, Италии, Аргентины, США и Туниса.