Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира, уступая по сетам 0−2

Источник: РИА "Новости"

В первом матче на турнире россияне обыграли иранцев (3−1).

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В следующей игре российская команда 4 октября встретится со сборной Австралии. После двух матчей в активе подопечных Туомаса Саммельвуо пять очков.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.