Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зенит
Бенфика
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ливерпуль
Зальцбург
31
Футбол. Еврокубки
перерыв
Барселона
Интер
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
РБ Лейпциг
Лион
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Валенсия
Аякс
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лилль
Челси
11
Хоккей. НХЛ
3.10
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
02
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
07
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
12
Хоккей. НХЛ
3.10
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.10
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.10
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
12
Все события
Фоторепортажи
13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
10:57 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира, уступая по сетам 0−2

ТАСС, 2 октября. Сборная России обыграла команду Канады со счетом 3−2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10) во втором матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первом матче на турнире россияне обыграли иранцев (3−1).

Читайте также
Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над иранцами

В следующей игре российская команда 4 октября встретится со сборной Австралии. После двух матчей в активе подопечных Туомаса Саммельвуо пять очков.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991) на турнире, что является рекордом. Также советские волейболисты один раз выигрывали серебряные медали (1985) и два раза — бронзовые (1969, 1989).

Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Шведский биатлонист призвал отстранить всех российских атлетов
Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина объявила о завершении карьеры
Дубль Хакими принес «Боруссии» победу в матче Лиги чемпионов
«Ак Барс» победил СКА и возглавил таблицу Восточной конференции
Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»
«Барселона» принимает «Интер» в Лиге чемпионов (трансляция)
Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь