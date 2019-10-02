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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Круче хоккейной классики! Россия сломала Канаду на волейбольном Кубке мира, проигрывая 0:2

После двух неудачных сетов россияне вернулись в игру и вырвали победу на тай-брейке.

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Источник: РИА "Новости"

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 2-й тур

Россия — Канада — 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10)

Положение команд. 1. Египет — 2 победы (2 матча), 6 очков. 2. Аргентина — 2 (2), 5. Россия — 2 (2), 5.

Во вторник после победы над Ираном в отель, где живут волейбольные сборные, наведались необычные гости. Мужчины в годах и халатах исполняли народные мелодии, а затем «Танец льва». Игроки сборной России, правда, этого почти не видели — ужинали. Но позитива всем присутствующим это добавило. В России неоднозначную известность приобрело движение «Лев против» (против распития алкоголя в публичных местах), а в Японии есть «Лев за».

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Но на следующий день сборная России начала в состоянии грогги. Турнир за полтора дня уже приучил к сенсациям. Когда россияне заходили в зал, египтяне заканчивали расправляться с Ираном и оформляли выход на первую строчку в Кубке мира.

Канадцы к сенсации были очень близки. Вообще волейбол на фоне финансово успешных североамериканских лиг в других видах спорта не ассоциируется с этим материком. А между тем с нынешним поколением сборной под руководством Гленна Хоуга канадский волейбол переживает главный расцвет в истории. Пятое место на Олимпиаде, первый титул чемпионов Северной Америки и бронза последней в истории Мировой лиги. Самого Хоуга в Японии нет — за него самолично раздавал «пятеры» и рвался на площадку ассистент Даниэль Льюис.

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Играть начали с десятого розыгрыша

По итогам первых семи очков счет 1:6 в пользу соперника. Пахнет каким-то хоккейным Ванкувером. Возможно, сказалось отсутствие времени на подготовку к Канаде — по словам игроков, в команде было запланировано одно собрание, и на Канаду потратили фактически 20 минут. Да и сам состав россиян был перетасован. В старте диагональным вышел Денис Земченок, центральным блокирующим вместо «легенды» Власова (как окрестил его в тайм-ауте Гранкин) стал Филиппов. Но погоню завершаем довольно быстро — через несколько минут уже 12:12. Саммелвуо назовет это уроком на тему «как надо начинать матчи сразу, а не с десятого розыгрыша».

Дальше начинаются «качели» — то Филиппов и Яковлев выдадут два быстрых удара первым темпом, то нам ответит блоком Кетуракис. К концовке нам даже удается выйти вперед. Но канадцы на счете 20:20 возвращают лидерство, да еще как! Розыгрыш длился непривычно долго для мужского волейбола — около 30 секунд, и после нескольких спасений канадский блок-таки закрыл россиян. «Давай, Зема!» — несется с нашей скамейки, но в решающий момент партии его надежно закрывают. Ключевыми становятся два мяча Барнса, который тот вколачивает с помощью наших ошибок. Нужно хотя бы одно брейковое очко — но с канадским первым темпом не справляемся, 23:25.

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Во второй партии рассыпаемся еще заметнее. Канадцы наших изучили как раз здорово — они постоянно находятся в нужном месте. Даже если мяч не спасут, до пола он не долетит. С таким приемом атаковать приходится вдвое чаще, а с процентом у нас пока плохо.

Канадцы даже такое тащат, посмотрите. Сам Мартин Бродер бы позавидовал.

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Дети не увидели камбэк

Филиппов бьет в далекий аут, куда-то в канадского тренера. На концовку выходим с 15:19. Саммелвуо пытается усилить прием заменами, использует оба тайм-аута, но к тому времени у Канады летит все. В том числе подача — отлетает от рук наших либеро в потолок или в зал. Там, кстати, сегодня японцы устроили настоящий детский сад. Мужской волейбол, в отличие от женского, здесь мало кому нужен, особенно посреди рабочего дня. И сегодня на трибуны привели несколько сотен младшеклассников. Которые встали и ровными рядами ушли на третьем сете.

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И не увидели невероятного камбэка сборной России.

К третьей партии Саммелвуо возвращает на площадку вчерашний победный состав. Это сочетание как будто возвращает на нашу половину взаимопонимание. 34-летний Круглов, участие которого вызывает у многих вопросы, атакует с хорошим процентом. На первый технический тайм-аут Гранкин отправляет всех эйсом. Первым в игре — наконец-то!

И вот уже канадцы разваливаются. Оказывается, всего-то надо было пару раз потыкать палкой. Барнс стреляет в аут, подачу канадцы берут с трудом. А когда сумасшедший удар от первого темпа ловит в сантиметрах от земли Андреев, то становится понятно — перелом наступил, и отчетливо. Третью партию берем без проблем 25:17.

В четвертой все было на тоненького. Наладилась атака, Яковлев заподавал планер. Канадцы держались по инерции рядом, здорово действовали в обороне. В одном из эпизодов Вандоорн не купился на русский пайп и эффектно отловил Подлесных одиночным блоком. Но маятник уже качнулся. Додержали четвертый сет — 25:23. И теперь тай-брейк.

А на нем во всей красе вслед за Яковлевым раскрылся и молодой Воронков. Сначала умно отыгрывает на излете от блока в аут, затем устраивает фестиваль «хаммеров» над сеткой. Воронков и Яковлев (разумеется, с помощью всех остальных) дотаскивают нас до победы — 15:10.

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На Кубке мира очки считаются только в случае равенства по победам, так что счет по сетам не так важен. Главное — обретаем уверенность в себе. Завтра день отдыха, а с Австралией, Бразилией и Египтом она нам очень понадобится.

Дмитрий Кузнецов

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