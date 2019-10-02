Круче хоккейной классики! Россия сломала Канаду на волейбольном Кубке мира, проигрывая 0:2
После двух неудачных сетов россияне вернулись в игру и вырвали победу на
После двух неудачных сетов россияне вернулись в игру и вырвали победу на
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 2-й тур
Россия — Канада — 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10)
Положение команд. 1. Египет — 2 победы (2 матча), 6 очков. 2. Аргентина — 2 (2), 5. Россия — 2 (2), 5.
Во вторник после победы над Ираном в отель, где живут волейбольные сборные, наведались необычные гости. Мужчины в годах и халатах исполняли народные мелодии, а затем «Танец льва». Игроки сборной России, правда, этого почти не видели — ужинали. Но позитива всем присутствующим это добавило. В России неоднозначную известность приобрело движение «Лев против» (против распития алкоголя в публичных местах), а в Японии есть «Лев за».
Но на следующий день сборная России начала в состоянии грогги. Турнир за полтора дня уже приучил к сенсациям. Когда россияне заходили в зал, египтяне заканчивали расправляться с Ираном и оформляли выход на первую строчку в Кубке мира.
Канадцы к сенсации были очень близки. Вообще волейбол на фоне финансово успешных североамериканских лиг в других видах спорта не ассоциируется с этим материком. А между тем с нынешним поколением сборной под руководством Гленна Хоуга канадский волейбол переживает главный расцвет в истории. Пятое место на Олимпиаде, первый титул чемпионов Северной Америки и бронза последней в истории Мировой лиги. Самого Хоуга в Японии нет — за него самолично раздавал «пятеры» и рвался на площадку ассистент Даниэль Льюис.
По итогам первых семи очков счет 1:6 в пользу соперника. Пахнет
Дальше начинаются «качели» — то Филиппов и Яковлев выдадут два быстрых удара первым темпом, то нам ответит блоком Кетуракис. К концовке нам даже удается выйти вперед. Но канадцы на счете 20:20 возвращают лидерство, да еще как! Розыгрыш длился непривычно долго для мужского волейбола — около 30 секунд, и после нескольких спасений канадский
Во второй партии рассыпаемся еще заметнее. Канадцы наших изучили как раз здорово — они постоянно находятся в нужном месте. Даже если мяч не спасут, до пола он не долетит. С таким приемом атаковать приходится вдвое чаще, а с процентом у нас пока плохо.
Канадцы даже такое тащат, посмотрите. Сам Мартин Бродер бы позавидовал.
Филиппов бьет в далекий аут,
И не увидели невероятного камбэка сборной России.
К третьей партии Саммелвуо возвращает на площадку вчерашний победный состав. Это сочетание как будто возвращает на нашу половину взаимопонимание. 34-летний Круглов, участие которого вызывает у многих вопросы, атакует с хорошим процентом. На первый технический
И вот уже канадцы разваливаются. Оказывается,
А на нем во всей красе вслед за Яковлевым раскрылся и молодой Воронков. Сначала умно отыгрывает на излете от блока в аут, затем устраивает фестиваль «хаммеров» над сеткой. Воронков и Яковлев (разумеется, с помощью всех остальных) дотаскивают нас до победы — 15:10.
На Кубке мира очки считаются только в случае равенства по победам, так что счет по сетам не так важен. Главное — обретаем уверенность в себе. Завтра день отдыха, а с Австралией, Бразилией и Египтом она нам очень понадобится.
Дмитрий Кузнецов