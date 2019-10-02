Круче хоккейной классики! Россия сломала Канаду на волейбольном Кубке мира, проигрывая 0:2

Источник: РИА "Новости"

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 2-й тур

Россия — Канада — 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10)

Положение команд. 1. Египет — 2 победы (2 матча), 6 очков. 2. Аргентина — 2 (2), 5. Россия — 2 (2), 5.

Во вторник после победы над Ираном в отель, где живут волейбольные сборные, наведались необычные гости. Мужчины в годах и халатах исполняли народные мелодии, а затем «Танец льва». Игроки сборной России, правда, этого почти не видели — ужинали. Но позитива всем присутствующим это добавило. В России неоднозначную известность приобрело движение «Лев против» (против распития алкоголя в публичных местах), а в Японии есть «Лев за».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3GsQ8hp9Yv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3GsQ8hp9Yv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3GsQ8hp9Yv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-02T05:45:09+00:00">1 Окт 2019 в 10:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но на следующий день сборная России начала в состоянии грогги. Турнир за полтора дня уже приучил к сенсациям. Когда россияне заходили в зал, египтяне заканчивали расправляться с Ираном и оформляли выход на первую строчку в Кубке мира.

Канадцы к сенсации были очень близки. Вообще волейбол на фоне финансово успешных североамериканских лиг в других видах спорта не ассоциируется с этим материком. А между тем с нынешним поколением сборной под руководством Гленна Хоуга канадский волейбол переживает главный расцвет в истории. Пятое место на Олимпиаде, первый титул чемпионов Северной Америки и бронза последней в истории Мировой лиги. Самого Хоуга в Японии нет — за него самолично раздавал «пятеры» и рвался на площадку ассистент Даниэль Льюис.

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Играть начали с десятого розыгрыша

По итогам первых семи очков счет 1:6 в пользу соперника. Пахнет каким-то хоккейным Ванкувером. Возможно, сказалось отсутствие времени на подготовку к Канаде — по словам игроков, в команде было запланировано одно собрание, и на Канаду потратили фактически 20 минут. Да и сам состав россиян был перетасован. В старте диагональным вышел Денис Земченок, центральным блокирующим вместо «легенды» Власова (как окрестил его в тайм-ауте Гранкин) стал Филиппов. Но погоню завершаем довольно быстро — через несколько минут уже 12:12. Саммелвуо назовет это уроком на тему «как надо начинать матчи сразу, а не с десятого розыгрыша».

Дальше начинаются «качели» — то Филиппов и Яковлев выдадут два быстрых удара первым темпом, то нам ответит блоком Кетуракис. К концовке нам даже удается выйти вперед. Но канадцы на счете 20:20 возвращают лидерство, да еще как! Розыгрыш длился непривычно долго для мужского волейбола — около 30 секунд, и после нескольких спасений канадский блок-таки закрыл россиян. «Давай, Зема!» — несется с нашей скамейки, но в решающий момент партии его надежно закрывают. Ключевыми становятся два мяча Барнса, который тот вколачивает с помощью наших ошибок. Нужно хотя бы одно брейковое очко — но с канадским первым темпом не справляемся, 23:25.

Во второй партии рассыпаемся еще заметнее. Канадцы наших изучили как раз здорово — они постоянно находятся в нужном месте. Даже если мяч не спасут, до пола он не долетит. С таким приемом атаковать приходится вдвое чаще, а с процентом у нас пока плохо.

Канадцы даже такое тащат, посмотрите. Сам Мартин Бродер бы позавидовал.

Дети не увидели камбэк

Филиппов бьет в далекий аут, куда-то в канадского тренера. На концовку выходим с 15:19. Саммелвуо пытается усилить прием заменами, использует оба тайм-аута, но к тому времени у Канады летит все. В том числе подача — отлетает от рук наших либеро в потолок или в зал. Там, кстати, сегодня японцы устроили настоящий детский сад. Мужской волейбол, в отличие от женского, здесь мало кому нужен, особенно посреди рабочего дня. И сегодня на трибуны привели несколько сотен младшеклассников. Которые встали и ровными рядами ушли на третьем сете.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3GvoN5pst6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3GvoN5pst6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3GvoN5pst6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-02T06:14:33+00:00">1 Окт 2019 в 11:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И не увидели невероятного камбэка сборной России.

К третьей партии Саммелвуо возвращает на площадку вчерашний победный состав. Это сочетание как будто возвращает на нашу половину взаимопонимание. 34-летний Круглов, участие которого вызывает у многих вопросы, атакует с хорошим процентом. На первый технический тайм-аут Гранкин отправляет всех эйсом. Первым в игре — наконец-то!

И вот уже канадцы разваливаются. Оказывается, всего-то надо было пару раз потыкать палкой. Барнс стреляет в аут, подачу канадцы берут с трудом. А когда сумасшедший удар от первого темпа ловит в сантиметрах от земли Андреев, то становится понятно — перелом наступил, и отчетливо. Третью партию берем без проблем 25:17.

В четвертой все было на тоненького. Наладилась атака, Яковлев заподавал планер. Канадцы держались по инерции рядом, здорово действовали в обороне. В одном из эпизодов Вандоорн не купился на русский пайп и эффектно отловил Подлесных одиночным блоком. Но маятник уже качнулся. Додержали четвертый сет — 25:23. И теперь тай-брейк.

А на нем во всей красе вслед за Яковлевым раскрылся и молодой Воронков. Сначала умно отыгрывает на излете от блока в аут, затем устраивает фестиваль «хаммеров» над сеткой. Воронков и Яковлев (разумеется, с помощью всех остальных) дотаскивают нас до победы — 15:10.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jqfEvIadHtw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Кубке мира очки считаются только в случае равенства по победам, так что счет по сетам не так важен. Главное — обретаем уверенность в себе. Завтра день отдыха, а с Австралией, Бразилией и Египтом она нам очень понадобится.