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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казань примет «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в декабре в Казани, сообщается на официальном сайте казанского «Динамо».

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Как отмечается, решающие матчи за Кубок страны пройдут в столице Татарстана 25—26 декабря. Казанское «Динамо», как команда-хозяин турнира, освобождается от игры в полуфинальном этапе и становится одним из участников «Финала четырех».

Решение о проведении «Финала четырех» в Казани было принято 1 октября конкурсной комиссией Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Кроме главного города Татарстана, на проведение турнира также претендовала Тула.

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