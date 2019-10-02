Казань примет «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в декабре в Казани, сообщается на официальном сайте казанского «Динамо».
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в декабре в Казани, сообщается на официальном сайте казанского «Динамо».
Как отмечается, решающие матчи за Кубок страны пройдут в столице Татарстана
Решение о проведении «Финала четырех» в Казани было принято 1 октября конкурсной комиссией Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Кроме главного города Татарстана, на проведение турнира также претендовала Тула.