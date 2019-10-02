Саммелвуо: Сборная России получила прекрасный урок в матче КМ с Канадой

Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в среду в японском Нагано, завершилась победой сборной России со счетом 3−2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

«В первых двух партиях соперник играл великолепно. Они хорошо принимали наши силовые подачи, защищались и боролись за каждый мяч. Мы говорили о готовности к этому, но не были готовы. Мы получили прекрасный урок, как нужно начинать игру — не после 10 очков, а с самого начала», — приводит слова Саммелвуо сайт турнира.

«Я доволен тем, как наша команда отреагировала на ситуацию, начиная с третьего сета. Конечно, есть цифры, которые объясняют, что случилось. Мы стали лучше атаковать и подавать, благодаря этому нам было легче контролировать атаки канадцев. Можно сказать, что подача Яковлева в четвертом сете подарила нам игру. Канадцы отлично действовали на высоких мячах. Здорово, что мы сохранили терпение в такой ситуации», — добавил специалист.