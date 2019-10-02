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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Польши обыграли команду Японии в матче Кубка мира

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Волейболисты сборной Польши обыграли команду Японии в матче второго тура Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17) в пользу поляков, одержавших вторую победу на турнире.

Остальные матчи тура:

Египет — Иран — 3−1 (22:25, 26:24, 25:18, 26:24);.

Тунис — Аргентина — 1−3 (19:25, 18:25, 25:23, 14:25);.

Италия — США — 1−3 (25:19, 19:25, 14:25, 19:25);.

Австралия — Бразилия — 0−3 (15:25, 20:25, 17:25).

После первых двух туров лидируют в таблице команды Бразилии, Польши и Египта, одержавшие по две победы, сборная России идет на четвертом месте, так как одну из двух побед россияне одержали в пяти сетах.

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