Волейболисты сборной Польши обыграли команду Японии в матче Кубка мира

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17) в пользу поляков, одержавших вторую победу на турнире.

После первых двух туров лидируют в таблице команды Бразилии, Польши и Египта, одержавшие по две победы, сборная России идет на четвертом месте, так как одну из двух побед россияне одержали в пяти сетах.