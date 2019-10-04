Россия потерпела сенсационное поражение на Кубке мира. Австралия была худшей командой турнира
Что же будет завтра с Бразилией?
Что же будет завтра с Бразилией?
В Японии продолжается Кубок мира по волейболу, в третьем туре сборная России играла с австралийцами. Как и в прошлых играх, букмекеры в победе наших парней не сомневались (1,07 против 7,05), перед сложнейшим матчем с Бразилией Туомас Саммелвуо выпустил полурезервный состав. И это при том, что в Японию мы привезли далеко не основу.
Начало матча осталось за Австралией — пару мячей не забил Денис Земченок, ошибся на приеме Антон Карпухов.
Несмотря на без шансов проигранный сет, Саммелвуо никаких изменений в составе делать не стал. Дебют второй партии наши выиграли 8:5, ко второму техническому разрыв стал пятиочковым. Несколько важных мячей забил Иван Яковлев, поймали свою игру Карпухов и Федор Воронков. В концовке австралийцы смогли сократить отставание до двух мячей, но сет наши уже не отдали — 25:22.
Уже в первых розыгрышах третьего сета наши могли повести с брейком, однако при счете 1:1 после идеальной подачи Земченока Ковалев решил не отбивать фрибол, который в итоге упал в линию прямо перед ним. Первый брейковый мяч россияне забили при 4:4, затем взяли еще три очка подряд. Во втором техническом Саммелвуо заменил Карпухова на Антона Семышева, но комфортное преимущество наши не удержали: Земченок продолжал дарить мячи в атаке,
В начале четвертого сета Семышев забил еще несколько очков, но в одной из атак неудачно приземлился и схватился за спину. Саммелвуо сделал обратную замену, в доигровке вновь стал играть Карпухов. Дебют сета выиграли австралийцы (8:6), ко второму техническому +2 было уже у нас. Но затем у наших нападающих сбился прицел, россияне послали мяч в аут в трех атаках подряд. При счете 20:23 Саммелвуо выпустил Сергея Гранкина и Павла Круглова, Гранкин успел одну передачу отдать, однако сет уже был упущен — 21:25.
На пятый сет Саммелвуо выпустил еще и Ярослава Подлесных. Свежие игроки не сразу включились в игру, австралийцы повели 5:0. Затем наши нападающие реализовали почти все доводки Гранкина, с помощью атаки и блока россияне довели сет до 11:11. Но
2:3 от Австралии — шок, вместо уверенной победы и спокойной подготовки к Бразилии россияне устроили пятисетовый марафон и потеряли Семышева. Возможно, замены стоило провести немного раньше, в атаке наши матч просто провалили — 48:67. Завтра играть с Бразилией, которая на этом КМ еще не проиграла ни одного сета.
С бразильцами Саммелвуо выпустит лучших, но мы все равно не будем фаворитами. Начало матча запланировано на 8 утра по Москве.
Кубок мира. 3-й тур
Россия — Австралия — 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).