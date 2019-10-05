Волейболисты сборной США обыграли Польшу в матче Кубка мира

Волейболисты сборной США обыграли Польшу в матче Кубка мира

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мужская сборная США по волейболу одержала победу над командой Польши в матче Кубка мира, который проходит в Японии.