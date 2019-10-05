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4 октября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной США обыграли Польшу в матче Кубка мира

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мужская сборная США по волейболу одержала победу над командой Польши в матче Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Фукуоке, завершилась победой американцев со счетом 3−1 (25:19, 25:20, 24:26, 27:25).

Результаты других матчей пятницы:

Бразилия — Египет 3−1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:22),

Япония — Тунис — 3−0 (25:23, 25:21, 25:11),

Иран — Канада — 3−1 (18:25, 25:23, 27:25, 25:19),

Аргентина — Италия — 2−3 (28:26, 25:17, 12:25, 18:25, 10:15).

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