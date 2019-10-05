Солигорский «Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд, обыграв на своей площадке
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд, обыграв на своей площадке
«Горняки», проиграв первую партию в упорной борьбе, смогли собраться и переломить ход неудачно складывавшегося поединка. Наладив прием и игру на блоке, солигорчане оставили за собой три следующих сета. В составе победителей результативно сыграл Вячеслав Черепович, которого перевели в диагональ.
Игроки минского клуба поначалу ошибались достаточно редко. Однако ближе к концу встречи их игра в обороне разладилась. В ряде ключевых эпизодов был бессилен даже лучший в составе «Строителя» либеро Максим Будюхин.
Клуб из Солигорска выигрывает Суперкубок второй год подряд. В 2017 году обладателем почетного трофея был минский «Строитель».
В предстоящие выходные стартует чемпионат Беларуси. Обладатель золотых наград последних трех сезонов солигорский «Шахтер» постарается защитить почетный титул. «Горняки» также возьмут старт в квалификации Лиги чемпионов матчами против финского клуба «ВаЛеПа».