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4 октября, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд, обыграв на своей площадке вице-чемпиона страны последних трех лет минский «Строитель» со счетом 3:1 (22:25, 28:26, 25:19, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Горняки», проиграв первую партию в упорной борьбе, смогли собраться и переломить ход неудачно складывавшегося поединка. Наладив прием и игру на блоке, солигорчане оставили за собой три следующих сета. В составе победителей результативно сыграл Вячеслав Черепович, которого перевели в диагональ.

Игроки минского клуба поначалу ошибались достаточно редко. Однако ближе к концу встречи их игра в обороне разладилась. В ряде ключевых эпизодов был бессилен даже лучший в составе «Строителя» либеро Максим Будюхин.

Клуб из Солигорска выигрывает Суперкубок второй год подряд. В 2017 году обладателем почетного трофея был минский «Строитель».

В предстоящие выходные стартует чемпионат Беларуси. Обладатель золотых наград последних трех сезонов солигорский «Шахтер» постарается защитить почетный титул. «Горняки» также возьмут старт в квалификации Лиги чемпионов матчами против финского клуба «ВаЛеПа».

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