Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Россияне потерпели второе поражение на турнире. В первом матче они обыграли иранцев (3−1), во втором выиграли у канадцев (3−2), а накануне уступили австралийцам (2−3). В следующей игре российская команда 6 октября встретится со сборной Египта.

Читайте также Россия потерпела сенсационное поражение на Кубке мира. Австралия была худшей командой турнира

После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы. Команда Бразилии является единственной, не потерпевшей на этом турнире ни одного поражения, и единолично возглавляет таблицу.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд из всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.