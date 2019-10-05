Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
ТАСС, 5 октября. Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0−3 (16:25, 22:25, 22:25) в четвертом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.
ТАСС, 5 октября. Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0−3 (16:25, 22:25, 22:25) в четвертом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.
Россияне потерпели второе поражение на турнире. В первом матче они обыграли иранцев (3−1), во втором выиграли у канадцев (3−2), а накануне уступили австралийцам (2−3). В следующей игре российская команда 6 октября встретится со сборной Египта.
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы. Команда Бразилии является единственной, не потерпевшей на этом турнире ни одного поражения, и единолично возглавляет таблицу.
Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд из всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.
Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991) на турнире, что является рекордом. Также советские волейболисты один раз выигрывали серебряные медали (1985) и два раза — бронзовые (1969, 1989).