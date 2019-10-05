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15:37 (мск), источник: ТАСС

Американские волейболисты выиграли у команды Японии на Кубке мира

ТАСС, 5 октября. Сборная США обыграла команду Японии со счетом 3−0 (25:19, 25:19, 25:21) в матче четвертого тура Кубка мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

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Ранее в субботу россияне проиграли команде Бразилии (0−3). В других встречах дня канадцы обыграли сборную Египта (3−2), поляки оказались сильнее аргентинцев (3−1), итальянцы победили команду Туниса (3−0), иранцы — австралийцев (3−1).

Россияне сыграют с египтянами в пятом туре, матч пройдет в воскресенье. Также пройдут матчи между сборными Италии и Польши, Ирана и Бразилии, США и Туниса, Канады и Австралии, Аргентины и Японии.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России после четырех матчей занимает восьмое место (6 очков), лидирует сборная Бразилии (12), следом за ней идут команды США (10), Польши (9), Египта (7).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.

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