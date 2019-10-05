Американские волейболисты выиграли у команды Японии на Кубке мира

Ранее в субботу россияне проиграли команде Бразилии (0−3). В других встречах дня канадцы обыграли сборную Египта (3−2), поляки оказались сильнее аргентинцев (3−1), итальянцы победили команду Туниса (3−0), иранцы — австралийцев (3−1).

Россияне сыграют с египтянами в пятом туре, матч пройдет в воскресенье. Также пройдут матчи между сборными Италии и Польши, Ирана и Бразилии, США и Туниса, Канады и Австралии, Аргентины и Японии.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России после четырех матчей занимает восьмое место (6 очков), лидирует сборная Бразилии (12), следом за ней идут команды США (10), Польши (9), Египта (7).