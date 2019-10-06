Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Россияне одержали третью победу на турнире. В первом матче они обыграли иранцев (3−1), во втором выиграли у канадцев (3−2), а затем уступили австралийцам (2−3) и бразильцам (0−3). В следующей игре российская команда 9 октября встретится со сборной Польши.

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После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (12 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения и имеет игру в запасе.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.