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10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Польши победили итальянцев в матче Кубка мира

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Италии в матче Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча в Фукуоке завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:18, 25:22).

Сборная Италии в следующем матче 9 октября встретится с командой Египта, а сборная Польши в этот же день сыграет с командой России.

Другие результаты игрового дня:

Иран — Бразилия — 1−3 (27:25, 21:25, 25:27, 22:25),

США — Тунис — 3−0 (25:10, 25:18, 25:17),

Канада — Австралия — 3−1 (18:25, 28:26, 25:20, 25:22),

Аргентина — Япония — 1−3 (19:25, 20:25, 28:26, 22:25).

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