Волейболисты сборной Польши победили итальянцев в матче Кубка мира
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Италии в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Италии в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча в Фукуоке завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:18, 25:22).
Сборная Италии в следующем матче 9 октября встретится с командой Египта, а сборная Польши в этот же день сыграет с командой России.
Другие результаты игрового дня:
Иран — Бразилия — 1−3 (27:25, 21:25, 25:27, 22:25),
США — Тунис — 3−0 (25:10, 25:18, 25:17),
Канада — Австралия — 3−1 (18:25, 28:26, 25:20, 25:22),
Аргентина — Япония — 1−3 (19:25, 20:25, 28:26, 22:25).