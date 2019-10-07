Минский «Строитель» одержал победу в стартовом матче ЧБ по волейболу

В мужском чемпионате страны в субботу и воскресенье состоялись сразу несколько матчей. Минский «Строитель» без проблем взял верх над «Коммунальником» из Могилева — 3:0 (25:11, 25:13, 25:9). Гомельская «Энергия» нанесла поражение столичному МАПИДу — 3:0 (25:17, 25:21, 25:21). «Западный Буг» (Брест) плодотворно съездил в Витебск, где обыграл местный «Марко-ВГТУ» — 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:22). «Борисов-БГУФК» в родных стенах проиграл обуховскому «Легиону» — 0:3 (16:25, 22:25, 17:25).