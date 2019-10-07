Виктор Бекша оставил пост главного тренера сборной Беларуси по волейболу

Одним из мотивов написать заявление об уходе стало невыполнение задачи, поставленной перед командой на континентальном первенстве 2019 года.

Белорусы, одержав одну победу и потерпев четыре поражения, не смогли выйти в плей-офф, закончив турнир на 22-й позиции итогового протокола из 24 участвовавших в еврофоруме команд.

Говоря о причинах такого результата, Виктор Бекша отметил, что возглавляемая им дружина не проявила должного характера, а основные игроки не сыграли в приеме. Это обстоятельство сказалось на атакующем потенциале белорусских волейболистов.