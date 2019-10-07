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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Виктор Бекша оставил пост главного тренера сборной Беларуси по волейболу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской федерации волейбола приняло отставку главного тренера мужской сборной Виктора Бекши, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт объединения.

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Одним из мотивов написать заявление об уходе стало невыполнение задачи, поставленной перед командой на континентальном первенстве 2019 года.

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Белорусы, одержав одну победу и потерпев четыре поражения, не смогли выйти в плей-офф, закончив турнир на 22-й позиции итогового протокола из 24 участвовавших в еврофоруме команд.

Говоря о причинах такого результата, Виктор Бекша отметил, что возглавляемая им дружина не проявила должного характера, а основные игроки не сыграли в приеме. Это обстоятельство сказалось на атакующем потенциале белорусских волейболистов.

За время руководства мужской национальной командой Виктором Бекшей его подопечные заняли 2-е место в «Серебряной Евролиге» в 2018 году, выиграли серебро в «Золотой Евролиге» в 2019-м, а затем бронзу в Кубке Претендентов.

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