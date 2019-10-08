Волейболистка Фетисова вернулась в строй после аппендицита
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Волейболистка сборной России и московского «Динамо» Ирина Фетисова вернулась в строй после операции по удалению аппендикса. Об этом Фетисова заявила на
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Волейболистка сборной России и московского «Динамо» Ирина Фетисова вернулась в строй после операции по удалению аппендикса. Об этом Фетисова заявила на
«Восстановление проходит в штатном режиме, — сказала 25-летняя Фетисова. — Я прыгаю, падаю, хорошо себя чувствую. Соскучилась по игре, был месяц без тренировок».
Фетисова пропустила