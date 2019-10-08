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15:37 (мск), источник: ТАСС

Волейболистка Фетисова вернулась в строй после аппендицита

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Волейболистка сборной России и московского «Динамо» Ирина Фетисова вернулась в строй после операции по удалению аппендикса. Об этом Фетисова заявила на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

«Восстановление проходит в штатном режиме, — сказала 25-летняя Фетисова. — Я прыгаю, падаю, хорошо себя чувствую. Соскучилась по игре, был месяц без тренировок».

Фетисова пропустила из-за аппендицита Кубок мира, где сборная России заняла третье место.

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