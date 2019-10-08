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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гончарова: Попросим ВФВ оставить Бузато главным тренером

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки сборной России обратятся к руководству Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой оставить Сержио Бузато на посту главного тренера национальной команды, сообщила диагональная сборной Наталия Гончарова.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре Бузато руководил сборной России на Кубке мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Перед стартом турнира команду покинул прежний главный тренер Вадим Панков.

«Смена тренера в сборной России была неожиданной. У команды всегда бывает стресс в таких ситуациях. Нам надо было уже вылетать в Японию на турнир, и сменился тренер. Но, как заметили болельщики, все увидели положительную динамику в игре, в настроении команды. В команде очень хорошая атмосфера, всем понравилось работать с Сержио Бузато. Мы договорились, что обратимся к руководству ВФВ, чтобы Сержио оставили на должности главного тренера и мы поехали с ним на Олимпиаду в Токио», — сказала Гончарова на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

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