Определены пары мужского и женского розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу

В предварительном раунде женского Кубка, который пройдет 10—11 декабря, сыграют «Коммунальник-ГрГУ» и «Атлант БарГУ». Пары четвертьфинала выглядят следующим образом: «Коммунальник-ГрГУ"/"Атлант БарГУ» — «Прибужье» (13—14 декабря, ответный матч — 20—21 декабря), «Минчанка-2» vs «Жемчужиной Полесья» (17—18 декабря, ответный матч — 20—21 декабря).
В полуфинале к командам присоединится прошлогодний победитель «Минчанка» и команда-хозяйка этого года «Коммунальник-МГУ». «Финал четырех» примет Могилев с 27 по 29 декабря.
В мужском Кубке в предварительном раунде между собой сыграют «Борисов-БГУФК» и «Коммунальник Могилев», а также «Легион» с «МАПИДом». Матчи пройдут 3—4 декабря.
Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: «Шахтер» — «Борисов-БГУФК"/"Коммунальник Могилев», «Энергия» — «Марко-ВГТУ», «Строитель» — «Легион"/"МАПИД».
Первые матчи четвертьфинала назначены на 6—7 декабря, ответные — на 13—14 декабря. «Финал четырех» пройдет в Бресте 20—22 декабря, в связи с чем «Западный Буг» автоматически попадает в полуфинал.