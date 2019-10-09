Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
8.10
ЦСКА
Амур
41
Хоккей. КХЛ
8.10
Локомотив
Ак Барс
04
Хоккей. КХЛ
8.10
Йокерит
Сочи
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
8Головкин победил Деревянченко
8 октября, источник: БЕЛТА

Определены пары мужского и женского розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла жеребьевка розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских и женских команд. Участие в ней принял председатель федерации волейбола Эдуард Венский. Такая информация размещена на сайте Белорусской федерации волейбола, сообщает БЕЛТА.

Наверх

В предварительном раунде женского Кубка, который пройдет 10—11 декабря, сыграют «Коммунальник-ГрГУ» и «Атлант БарГУ». Пары четвертьфинала выглядят следующим образом: «Коммунальник-ГрГУ"/"Атлант БарГУ» — «Прибужье» (13—14 декабря, ответный матч — 20—21 декабря), «Минчанка-2» vs «Жемчужиной Полесья» (17—18 декабря, ответный матч — 20—21 декабря).

В полуфинале к командам присоединится прошлогодний победитель «Минчанка» и команда-хозяйка этого года «Коммунальник-МГУ». «Финал четырех» примет Могилев с 27 по 29 декабря.

В мужском Кубке в предварительном раунде между собой сыграют «Борисов-БГУФК» и «Коммунальник Могилев», а также «Легион» с «МАПИДом». Матчи пройдут 3—4 декабря.

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: «Шахтер» — «Борисов-БГУФК"/"Коммунальник Могилев», «Энергия» — «Марко-ВГТУ», «Строитель» — «Легион"/"МАПИД».

Первые матчи четвертьфинала назначены на 6—7 декабря, ответные — на 13—14 декабря. «Финал четырех» пройдет в Бресте 20—22 декабря, в связи с чем «Западный Буг» автоматически попадает в полуфинал.

 Известный актер похудел на 100 кг
Джулия Робертс произвела фурор в сети
Чемпион мира 2014 года по футболу завершил карьеру
Сорви Головин: как звезды нашего футбола играют в Европе
Россия передала WADA ответы по делу о московской лаборатории
ЦСКА вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ
Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»
Красочная свадьба Сергея Семака на озере Комо (фото)
Защитник «Барселоны»: Каждый день страдаю от Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь