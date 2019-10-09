Определены пары мужского и женского розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу

В предварительном раунде женского Кубка, который пройдет 10—11 декабря , сыграют «Коммунальник-ГрГУ» и «Атлант БарГУ». Пары четвертьфинала выглядят следующим образом: «Коммунальник-ГрГУ"/"Атлант БарГУ» — «Прибужье» ( 13—14 декабря , ответный матч — 20—21 декабря ), «Минчанка-2» vs «Жемчужиной Полесья» ( 17—18 декабря , ответный матч — 20—21 декабря ).

В полуфинале к командам присоединится прошлогодний победитель «Минчанка» и команда-хозяйка этого года «Коммунальник-МГУ». «Финал четырех» примет Могилев с 27 по 29 декабря.

В мужском Кубке в предварительном раунде между собой сыграют «Борисов-БГУФК» и «Коммунальник Могилев», а также «Легион» с «МАПИДом». Матчи пройдут 3—4 декабря .

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: «Шахтер» — «Борисов-БГУФК"/"Коммунальник Могилев», «Энергия» — «Марко-ВГТУ», «Строитель» — «Легион"/"МАПИД».