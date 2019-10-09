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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бузато готов остаться главным тренером женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Итальянский специалист Сержио Бузато сообщил РИА Новости, что готов продолжить работу в женской сборной России по волейболу в качестве главного тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Бузато стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России в сентябре после ухода из национальной команды Вадима Панкова. Под его руководством российские волейболистки стали третьими на Кубке мира в Японии. Во вторник диагональная сборной России Наталия Гончарова сказала, что игроки обратятся к руководству Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой оставить Бузато на посту главного тренера. Позднее генсек ВФВ Александр Яременко сообщил РИА Новости, что федерация знает мнение игроков.

«Мне очень приятно, что Наталия Гончарова так поддержала меня, сделала такое заявление. Спасибо ей огромное! Такие слова ценнее медали. Кто будет дальше главным тренером сборной, решать не мне, а федерации. Если федерация предложит мне остаться главным тренером, я скажу да. Я готов работать и в следующем сезоне. Россия — мой дом, это моя жизнь сейчас», — сказал Бузато.

«Если федерация предложит возглавить женскую сборную другому тренеру, я пойму это решение. Пока я начинаю работу ассистентом Константина Брянского в мужском клубе “Динамо” (Москва). На данный момент я работаю там», — добавил собеседник агентства.

По словам Бузато, третье место на Кубке мира — это суперрезультат для сборной России. «Я на 120% отдал себя сборной на Кубке мира. Девчонки, вся команда, тоже выложились по полной. В коллективе у нас сложилась прекрасная атмосфера, и третье место — это суперрезультат. Кубок мира — это не маленький турнир, его очень сложно выиграть. Для меня еще важной задачей на Кубке мира было вернуть игроков здоровыми в их клубы, в хорошем физическом состоянии», — отметил специалист.

Вопрос о главном тренере женской сборной России будет рассмотрен президиумом ВФВ в ноябре.

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