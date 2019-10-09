Волейболисты сборной России проиграли команде Польши в матче Кубка мира
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Польши в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Польши в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча, состоявшаяся в Хиросиме, завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22) в пользу поляков.
В составе российской команды Федор Воронков набрал 19 очков, Ярослав Подлесных — 14, у победителей Вильфредо Леон записал себе в актив 19 очков.
Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе три победы в шести играх. В четверг россияне сыграют со сборной Японии.