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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной России проиграли команде Польши в матче Кубка мира

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Польши в матче Кубка мира, который проходит в Японии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Хиросиме, завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22) в пользу поляков.

В составе российской команды Федор Воронков набрал 19 очков, Ярослав Подлесных — 14, у победителей Вильфредо Леон записал себе в актив 19 очков.

Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе три победы в шести играх. В четверг россияне сыграют со сборной Японии.

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