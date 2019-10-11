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10 октября, источник: Спорт-Экспресс

Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии

Сборная России не сумела найти противоядие к японским подачам и откатилась на восьмое место на Кубке мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кубок мира. Мужчины. 7-й тур
Япония — Россия — 3:1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16)
Россия: Круглов (20), Воронков (13)
Турнирная таблица: 1. Бразилия — 7 побед (7 матчей). 2. Польша — 6 (7). 3. США — 5 (7). 4. Япония — 5 (7)… 8. Россия — 3 (7).

Начали с 5:0. Но затем началась боль

После иранской Урмии, конечно, сборную России вряд ли вообще можно удивить каким-либо давлением. Тем не менее, болеют в Японии внушительно. Удары палками отлажены, единовременны, под одинаковым углом. Но удачным российским действиям семь тысяч зрителей тоже радуются. Есть и другие необычные традиции: например, первый розыгрыш весь стадион смотрит стоя. Наудачу?

Она не помогла. В такой атмосфере важно сразу показать, что трибуны не влияют. Яковлев начинает с серии из трех подач, одна из них эйсовая, уже 3:0. Сверхбыстрый тайм-аут, но и он не помогает — на площадке происходит какая-то Цусима со знаком «минус» — 5:0.

За счет подачи японцы постепенно возвращаются. Силовые Нисиды и Такахаси для нас пока откровение. Два -три очка у нас остаются, но при 14:12 следует удар Круглова выше рук. К сожалению, они в Японии временами становятся привычны, как тайфуны.

Впрочем, Павел по первому счету как раз самый надежный. В центре на блоке Саммелвуо выпустил Щербинина, начал он здорово, но в атаке после первого сета всего 25 процентов. Вслед за челленджем на атаке Круглова Подлесных задевает сетку после удачной атаки, и уже ничья. Чуть позже Воронков не стал брать подачу, которая летела в линию. Снова сборная отдает свои очки. Слишком часто мы допускаем серии ошибок, которые классный соперник использует. Весь турнир пытаемся из этой зоны дискомфорта, но в экспериментальном составе (хоть это определение не нравится никому в сборной) не хватает уверенности.

Нисида, в котором всего 186 сантиметров роста, вовремя добивает нас эйсом при 21:23. Сурмачевский постоянно разминается и переговаривается с Саммелвуо, даже вот-вот снимает свитер, но финн нашего джокера придерживает. Сбить японцев с победного ритма паузами тоже как-то не вышло. В итоге сет мы проигрываем 21:25, имея фору в 5 очков.

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Луч надежды

В начале второго сета мяч валится из рук Подлесных, и наконец-то подходит первая замена. Семышев ее заслужил. Важнейшее очко берем при 7:6, когда на полу стелится Андреев, а у сетки по обе стороны прыгают шесть человек, и в итоге Круглов кладет мяч в угол площадки. Это временно лишает японцев морали, он дважды подряд бьют в аут тогда, когда били точно в пол. Подачи тоже полетели по аутам. Тем не менее, от них все равно веет угрозой и потенциальными тремя — четырьмя очками.

Впрочем, мы можем придумать проблемы куда проще. Сначала ошибается в расстановке, затем недопонимание между Гранкиным и нападающими, и мяч падает на нашей половине без третьего касания. Слава богу, запаса хватает. 25:21 — сравниваем счет.

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Но все это ненадолго. Проблемы остаются такими же — подача японцев объективно сильнее нашей. Чтобы ей противостоять, Сурмачевский нужен в стартовом составе, а лучше сразу несколько. Но Саммелвуо упорно заменами почти не пользовался. Сет идет ровно до второго технического тайм-аута, но дальше японцы создают себе задел. Они больше хотят, бьются за каждый мяч. Как точно вчера заметил Воронков — «волейбольные клещи». В некоторых случаях наши уже начинают радоваться — а японцы доигрывают, поднимают мяч ногами и заставляют россиян возвращаться к волейболу. У японцев есть двухметровые игроки, в отличие от женской сборной, нельзя говорить, что против нас играют волейбольные «карлики». Но все же на блоке хочется большего преимущества, а японцы умудряются его пробивать. В итоге спокойно доводят дело до конца — 25:22.

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Мы получили

Четвертый сет фактически становится для нас битвой за право остаться в борьбе за бронзу. В параллельном матче Бразилия легко расправилась с американцами и уже заходит на победу в турнире. Это значило, что возможная победа оставляла шанс на третье место — у нас впереди был еще матч с США.

Но из команды словно выпустили воздух. Возможно, сказывается недостаток замен, хотя игроки утверждают, что времени на восстановление достаточно. Возможно, стартовой шестерке просто нужно освежение конкуренцией. Но то, как в концовке игры был особенно беспомощен прием и какой пугающей была разница с японской подачей, заставляет задуматься. 25:16 — японские волейболисты куражились и даже позволяли себе заводить трибуны. Это с их-то церемониалом.

Гранкин сказал после матча: «Мы получили». Саммелвуо — что сдались. Характеристики подобраны жесткие. Хотелось бы надеяться, что и выводы из них последуют.

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