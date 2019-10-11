Российские волейболисты одержали четвертую победу на Кубке мира, выиграв у итальянцев

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12) в пользу россиян. В первом матче россияне обыграли иранцев (3−1), во втором — канадцев (3−2), затем уступили австралийцам (2−3) и бразильцам (0−3), обыграли египтян (3−1), проиграли полякам (1−3) и японцам (1−3). В следующей игре российская команда 13 октября встретится со сборной Аргентины.

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После восьми матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (24 очка), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная Польши идет на втором месте (21), на третьем — команда США (16, матч в запасе), на четвертом — сборная Японии (15, матч в запасе).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.