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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Японии обыграли команду Египта в матче Кубка мира

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Волейболисты сборной Японии обыграли в пяти партиях команду Египта в матче восьмого тура Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Хиросиме, завершилась со счетом 3−2 (25:14, 18:25, 25:23, 28:30, 15:13) в пользу хозяев соревнований.

Сборная Египта потерпела шестое поражение кряду на турнире, сборная Японии одержала четвертую победу подряд.

Результаты других матчей дня:

США — Канада — 3−2 (21:25, 25:11, 20:25, 25:19, 15:13),

Тунис — Бразилия — 0−3 (17:25, 14:25, 13:25),

Польша — Австралия — 3−0 (25:18, 25:20, 25:9),

Аргентина — Иран — 2−3 (25:27, 25:23, 25:19, 17:25, 10:15).

После восьми туров в таблице соревнований лидирует сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения. Второе место занимает команда Польши, третье — сборная США. Сборная России с четырьмя победами в восьми матчах занимает пятую строчку.

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