Волейболисты сборной Японии обыграли команду Египта в матче Кубка мира

Встреча, прошедшая в пятницу в Хиросиме, завершилась со счетом 3−2 (25:14, 18:25, 25:23, 28:30, 15:13) в пользу хозяев соревнований.

После восьми туров в таблице соревнований лидирует сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения. Второе место занимает команда Польши, третье — сборная США. Сборная России с четырьмя победами в восьми матчах занимает пятую строчку.