Мимо задачи-минимум. Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира
Аргентинская команда для нас оказалась слишком техничной.
Аргентинская команда для нас оказалась слишком техничной.
Волейбол. Кубок мира. 9-й тур
Аргентина — Россия — 3:1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16).
Россия: Воронков (16).
Положение команд: 1. Бразилия — 8 побед (8 матчей). 2. Польша — 7 (8). 3. США — 6 (8). 4. Япония — 6 (8). 5. Россия — 4 (9).
Международной федерации волейбола хочется уже пожелать придумать
У нас, конечно, есть фактор Олимпиады, но по такой игре о ней думать
Не хватило нам стабильности и сегодня. Все было по мотивам слов Гранкина и Саммелвуо на пресс-конференциях: мы постоянно отыгрываемся, у нас много ошибок на подачах… В этот раз начинали мы неплохо. Работал первый темп, и некоторые розыгрыши заканчивались в три касания.
В середине сета четыре раза подряд не можем подать в площадку. А Ласо отвечает эйсом в стык. Вот вам и преимущество Аргентины в два очка. Гранкин своими передачами и обманками оставляет нас в игре до поры до времени, но надо уже брать брейковое очко. Сделать этого мы так и не смогли. Исключение — подача вышедшего на замену Ковалёва, но к тому времени мы уже успели проиграть еще. Да и 173-сантиметровый Санчес на другой стороны сетки раздает передачи на
При счете 18:19 нам сильно помогают судьи. Аргентинские статистики со второго яруса начинают крыть сербского арбитра, который просто решил подсобить
Первую партию проигрываем 23:25 и столько же вторую. При чем в ней сначала было 4:10, но снова подача Ковалёва вытаскивает нас на поверхность — 12:12. Но аргентинцы играют во всех командных видах спорта очень умно. В данном случае компенсируя низкий рост видением площадки, а огромным арсеналом обманных движений, подкруток и тому подобного. У нас же все прямолинейно, а когда еще и Ковалёв пасует низко, то вообще все предсказуемо. В общем, Аргентина заслуживает эту игру больше. Кажется, уже в трех сетах возьмет, но с третьей попытки мы все же отыгрываемся. Земченок забивает сложный мяч, затем наконец включаются на блоке Яковлев и Власов. Добил аргентинцев Сурмачевский — 25:21.
Это было последнее усилие. Компенсация наступает мгновенно — вместо камбэка мы «горим» 9:18 в четвертой. Как бы ни говорили люди в сборной о важности медалей, это были очень сложные лето и осень для всех. Те, кто играл, устали, те, кого вызвали неожиданно, были разобраны. Да и Саммелвуо своим выбором состава запрограммировал безмедальный результат. Матч, который надо было брать, по сути один — Австралия. Японцы играли дома и на медаль, поляки просто сильнее. Аргентинцы? По словам Саммелвуо, очень неудобные — играют в другой волейбол, техничный, быстрый и совсем не физический.
Правда, на Олимпиаде они, скорее всего, будут — в январе состоится южноамериканская квалификация. Еще и в основном составе, и это будет далеко не самый сильный соперник. Понадеемся, что та дюжина россиян, которая будет играть в Токио, к неудобствам волейбольной жизни приспособится. Комфорта вне нее для этого вполне достаточно.