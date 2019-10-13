Мимо задачи-минимум. Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира

Источник: Спорт-Экспресс

Волейбол. Кубок мира. 9-й тур

Аргентина — Россия — 3:1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16).

Россия: Воронков (16).

Положение команд: 1. Бразилия — 8 побед (8 матчей). 2. Польша — 7 (8). 3. США — 6 (8). 4. Япония — 6 (8). 5. Россия — 4 (9).

Международной федерации волейбола хочется уже пожелать придумать что-то с международным графиком. Проиграв южноамериканцам, Россия лишилась шансов на медали и призовые Кубка мира, а вместе с ними и последних сил. На обилие матчей жалуются все, не все понимают, почему нужно делать турнир в Японии круговым. Настроение многих (это я далеко не про россиян): «Побыстрее бы это кончилось». Можно было бы приносить пользу как-нибудь по-другому. Например, второй связующий сборной Австралии три с половиной года не играл в волейбол, а учил географии в школе. Только недавно вспомнил, как мяч выглядит. И таких историй полно.

У нас, конечно, есть фактор Олимпиады, но по такой игре о ней думать как-то не хочется. Сложно сказать, что Саммелвуо вынесет из этого турнира. Что команда нестабильна и то падает, то взлетает? Стоило ли ради этого ехать за тридевять земель? Впрочем, будем справедливы: некоторые его подопечные временами радуют. Яковлева уже на пресс-конференции даже зовут. Пора брать уроки английского у Земченка.

Предсказатели Саммелвуо и Гранкин

Не хватило нам стабильности и сегодня. Все было по мотивам слов Гранкина и Саммелвуо на пресс-конференциях: мы постоянно отыгрываемся, у нас много ошибок на подачах… В этот раз начинали мы неплохо. Работал первый темп, и некоторые розыгрыши заканчивались в три касания. Все-таки россияне все-таки сильно выше аргентинцев. Но при таком преимуществе в росте за один сет — всего один блок.

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В середине сета четыре раза подряд не можем подать в площадку. А Ласо отвечает эйсом в стык. Вот вам и преимущество Аргентины в два очка. Гранкин своими передачами и обманками оставляет нас в игре до поры до времени, но надо уже брать брейковое очко. Сделать этого мы так и не смогли. Исключение — подача вышедшего на замену Ковалёва, но к тому времени мы уже успели проиграть еще. Да и 173-сантиметровый Санчес на другой стороны сетки раздает передачи на каком-то сверхзвуковом уровне. За голову — не глядя. Он тут и ногами забивал. Играет где-то в родной Аргентине, наверное, тоже на досуге географии учит. А в Европе мог бы со своим ростом стать героем телесюжетов.

При счете 18:19 нам сильно помогают судьи. Аргентинские статистики со второго яруса начинают крыть сербского арбитра, который просто решил подсобить братьям-славянам, всеми «путами» и прочими нехорошими словами. Забавно, что помощником серба был бразилец. В общем, основания у аргентинцев для эмоций были.

Готовимся к неудобствам

Первую партию проигрываем 23:25 и столько же вторую. При чем в ней сначала было 4:10, но снова подача Ковалёва вытаскивает нас на поверхность — 12:12. Но аргентинцы играют во всех командных видах спорта очень умно. В данном случае компенсируя низкий рост видением площадки, а огромным арсеналом обманных движений, подкруток и тому подобного. У нас же все прямолинейно, а когда еще и Ковалёв пасует низко, то вообще все предсказуемо. В общем, Аргентина заслуживает эту игру больше. Кажется, уже в трех сетах возьмет, но с третьей попытки мы все же отыгрываемся. Земченок забивает сложный мяч, затем наконец включаются на блоке Яковлев и Власов. Добил аргентинцев Сурмачевский — 25:21.

Это было последнее усилие. Компенсация наступает мгновенно — вместо камбэка мы «горим» 9:18 в четвертой. Как бы ни говорили люди в сборной о важности медалей, это были очень сложные лето и осень для всех. Те, кто играл, устали, те, кого вызвали неожиданно, были разобраны. Да и Саммелвуо своим выбором состава запрограммировал безмедальный результат. Матч, который надо было брать, по сути один — Австралия. Японцы играли дома и на медаль, поляки просто сильнее. Аргентинцы? По словам Саммелвуо, очень неудобные — играют в другой волейбол, техничный, быстрый и совсем не физический.

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