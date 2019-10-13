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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Бразилии победили команду Польши на Кубке мира

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Польши в матче девятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча, состоявшаяся в Хиросиме, завершилась со счетом 3−2 (19:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:11).

Сборная Бразилии, одержавшая девять побед в девяти матчах, лидирует в турнирной таблице Кубка мира, вторую строчку занимает команда Польши, тройку лучших замыкает сборная США. Сборная России с четырьмя победами в девяти встречах располагается на седьмой строчке.

Результаты других матчей воскресенья:

Италия — Канада — 2−3 (25:19, 17:25, 25:15, 23:25, 16:18),

США — Австралия — 3−0 (25:14, 25:13, 25:16),

Тунис — Египет — 3−1 (25:23, 14:25, 25:17, 25:18),

Япония — Иран — 3−1 (25:16, 26:28, 25:13, 25:21).

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