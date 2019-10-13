Волейболисты сборной Бразилии победили команду Польши на Кубке мира

Сборная Бразилии, одержавшая девять побед в девяти матчах, лидирует в турнирной таблице Кубка мира, вторую строчку занимает команда Польши, тройку лучших замыкает сборная США. Сборная России с четырьмя победами в девяти встречах располагается на седьмой строчке.