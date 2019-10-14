Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение на старте российской суперлиги

Если на старте первой партии была абсолютно равная борьба, то после подач Ксении Парубец «Уралочка-НТМК» вырвалась вперед на два очка и в дальнейшем смогла нарастить свое преимущество. К концовке «Минчанка» подошла с дефицитом в восемь очков и отыграть его не смогла.
После перерыва белоруски заиграли в несколько иной волейбол. Увы, при счете 21:17 в пользу игроков столичного клуба они допустили несколько оплошностей и позволили соперницам взять верх и во втором сете. Эта неудача подкосила игроков «Минчанки», которые с самого начала отпустили конкуренток на комфортное для них расстояние в счете и те без проблем довели сет до победы.
Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик (13 очков).
«У нас не полетела подача. Мы подавали в основном в либеро, а не в тех игроков, которых разбирали. Не затруднили “Уралочке” прием. К той игре, к которой стремимся, еще идти очень далеко. “Уралочка” мне понравилась своим напором и комбинационной игрой. Именно такой стиль хотел бы привить своей команде, но не все игроки в это верят. Мы только в самом начале пути, работы еще непочатый край», — подвел итог матча главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.