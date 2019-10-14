Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
11
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Эстония
Германия
03
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Уэльс
Хорватия
11
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Словения
Австрия
01
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Польша
Македония
20
Футбол. Сборные
13.10
Словакия
Парагвай
11
Футбол. Сборные
13.10
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
31
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Беларусь
Нидерланды
12
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Венгрия
Азербайджан
10
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Шотландия
Сан-Марино
60
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Кипр
Россия
05
Футбол. Сборные
13.10
Эквадор
Аргентина
16
Хоккей. КХЛ
13.10
Торпедо
СКА
14
Хоккей. КХЛ
13.10
Витязь
Динамо Мн
30
Хоккей. КХЛ
13.10
Сочи
ЦСКА
02
Футбол. Чемпионат Европы
13.10
Казахстан
Бельгия
02
Футбол. Сборные
13.10
ЮАР
Мали
21
Футбол. Сборные
13.10
Кения
Мозамбик
01
Хоккей. КХЛ
13.10
Йокерит
Салават Юлаев
Б
32
Футбол. Сборные
13.10
Бразилия
Нигерия
11
Все события
Фоторепортажи
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
13 октября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение на старте российской суперлиги

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом туре российской суперлиги волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от «Уралочки-НТМК» со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Если на старте первой партии была абсолютно равная борьба, то после подач Ксении Парубец «Уралочка-НТМК» вырвалась вперед на два очка и в дальнейшем смогла нарастить свое преимущество. К концовке «Минчанка» подошла с дефицитом в восемь очков и отыграть его не смогла.

После перерыва белоруски заиграли в несколько иной волейбол. Увы, при счете 21:17 в пользу игроков столичного клуба они допустили несколько оплошностей и позволили соперницам взять верх и во втором сете. Эта неудача подкосила игроков «Минчанки», которые с самого начала отпустили конкуренток на комфортное для них расстояние в счете и те без проблем довели сет до победы.

Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик (13 очков).

«У нас не полетела подача. Мы подавали в основном в либеро, а не в тех игроков, которых разбирали. Не затруднили “Уралочке” прием. К той игре, к которой стремимся, еще идти очень далеко. “Уралочка” мне понравилась своим напором и комбинационной игрой. Именно такой стиль хотел бы привить своей команде, но не все игроки в это верят. Мы только в самом начале пути, работы еще непочатый край», — подвел итог матча главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

 Известный актер похудел на 100 кг
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября
Сборная России разгромила команду Кипра в отборочном матче
Черчесов сформулировал главную задачу для сборной России на ЧЕ
Определился четвертый участник чемпионата Европы по футболу
Российская фигуристка одержала победу на турнире в Финляндии
Артем Дзюба оценил выход сборной России на Евро-2020
Аргентина одержала победу со счетом 6:1 в товарищеском матче
Свен-Ёран Эрикссон: Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь