Российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ, уступив сборной США

Источник: AFP 2019

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:11, 25:16) в пользу американцев. В первом матче россияне обыграли иранцев (3−1), во втором — канадцев (3−2), затем уступили австралийцам (2−3) и бразильцам (0−3), обыграли египтян (3−1), проиграли полякам (1−3) и японцам (1−3), а потом победили итальянцев (3−1) и оказались слабее аргентинцев (1−3). В следующей, заключительной игре российская команда 15 октября встретится со сборной Туниса.

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После десяти матчей сборная России занимает седьмое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (26 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная США вышла на второе место (24), на третьей строчке — команда Польши (22), на четвертой — сборная Японии (20), пятыми идут аргентинцы (13).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.