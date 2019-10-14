Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Косово
Черногория
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Болгария
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Украина
Португалия
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Литва
Сербия
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Молдавия
Албания
03
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Исландия
Андорра
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Франция
Турция
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Сборные
15.10
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Северная Ирландия
23
Футбол. Сборные
20:00
Египет
Ботсвана
10
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
02
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
63
Футбол. Сборные
19:00
Руанда
Танзания
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
15.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
34
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
ОТ
01
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Бразилии стали победителями Кубка мира, обыграв Японию

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Волейболисты сборной Бразилии досрочно стали победителями Кубка мира, который проходит в Японии, обыграв команду хозяев турнира в матче 10-го тура.

Наверх

Встреча, прошедшая в понедельник в Хиросиме, завершилась со счетом 3−1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25) в пользу бразильцев.

Сборная Бразилии одержала 10 побед в десяти матчах и обеспечила себе золото Кубка мира за тур до конца соревнований. Второе место занимает команда Польши (8 побед, 2 поражения), первую тройку замыкает команда США (8−2). Сборная России с четырьмя победами в 10 матчах идет на восьмом месте.

Результаты остальных матчей дня:

Польша — Канада — 3−0 (25:23, 26:24, 25:20),

Аргентина — Египет — 3−1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:17),

Италия — Иран — 3−2 (25:27, 27:29, 30:28, 25:17, 15:13),

Тунис — Австралия — 0−3 (21:25, 17:25, 21:25).

 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
Доменико Тедеско: Против пиджаков ничего не имею
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал» в прямом эфире
Сергей Юран назвал назначение Тедеско «путем в никуда»
Московское «Динамо» забросило шесть шайб «Металлургу» в игре КХЛ
Евгения Медведева прыгнула четверной сальхов на «удочке» (видео)
Чемпионы мира французы играют с турками в отборе ЧЕ (трансляция)
Гол полузащитника «Спартака» не спас сборную Чехии от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь