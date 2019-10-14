Волейболисты сборной Бразилии стали победителями Кубка мира, обыграв Японию

Встреча, прошедшая в понедельник в Хиросиме, завершилась со счетом 3−1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25) в пользу бразильцев.

Сборная Бразилии одержала 10 побед в десяти матчах и обеспечила себе золото Кубка мира за тур до конца соревнований. Второе место занимает команда Польши (8 побед, 2 поражения), первую тройку замыкает команда США (8−2). Сборная России с четырьмя победами в 10 матчах идет на восьмом месте.