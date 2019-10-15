Сборная России заняла шестое место на Кубке мира по волейболу

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:16, 25:15) в пользу россиян. Сборная благодаря этой победе с 15 очками сместила с шестого места итальянцев (14), которые во вторник проиграли сборной Бразилии 0−3.

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Российская сборная под руководством финского специалиста Туомаса Саммельвуо завершила Кубок мира с пятью победами и шестью поражениями. За день до завершения турнира обладателем Кубка мира в третий раз стала команда Бразилии (32), которая одержала победы во всех 11 играх. Второе и третье места заняли команды Польши (28) и США (27).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года, в предолимпийский сезон. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится обладателем Кубка мира.