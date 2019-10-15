«Финал четырех» мужского Кубка России по волейболу пройдет в Москве

«Финал четырех» пройдет 26 и 27 декабря во дворце спорта «Динамо». На полуфинальном этапе 12 команд разбиты на три группы, в группе А в Белгороде сыграют «Кузбасс» (Кемерово), «Белогорье» (Белгород), «Урал» (Уфа), АСК (Нижний Новгород). В группе В в Новосибирске сыграют «Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Ленинградская область), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), в группе С в Новом Уренгое выступят «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск). Московское «Динамо» на правах хозяина «Финала четырех» не принимает участие в полуфинальной стадии турнира.