Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Дания
Люксембург
20
Футбол. Сборные
перерыв
Мавритания
Ливия
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Салават Юлаев
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Финляндия
Армения
30
Футбол. Сборные
2-й тайм
Чили
Гвинея
32
Футбол. Сборные
2-й тайм
Кувейт
Туркмения
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
СКА
32
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Габон
Футбол. Сборные
22:00
Алжир
Колумбия
Хоккей. НХЛ
16.10
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
16.10
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
16.10
Боливия
Гаити
Хоккей. НХЛ
16.10
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Северсталь
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
16.10
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Сборные
16.10
Перу
Уругвай
Хоккей. НХЛ
16.10
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
16.10
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.10
Лос-Анджелес Кингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Локомотив
21
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Японии победили Канаду в заключительном матче КМ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Японии по волейболу обыграла команду Канады в заключительном матче Кубка мира, который проходил в Японии.

Наверх

Встреча, прошедшая во вторник в Хиросиме, завершилась со счетом 3−2 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу японцев.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

Италия — Бразилия — 0−3,

США — Египет — 3−1,

Польша — Иран — 3−0,

Аргентина — Австралия — 3−0.

Сборная России с 5 победами и 15 очками заняла шестое место. Победителем турнира стала сборная Бразилии (11 побед, 32 очка), второе место заняла команда Польши (9 побед, 28 очков), замкнули тройку лучших американцы (9 побед, 27 очков).

Полностью турнирное положение по итогам Кубка мира выглядит следующим образом: 1. Бразилия, 2. Польша, 3. США, 4. Япония (8 побед, 22 очка), 5. Аргентина (6, 19), 6. Россия, 7. Италия (5, 14), 8. Иран (4, 12), 9. Канада (4, 12), 10. Египет (2, 8), 11. Австралия (2, 5), 12. Тунис (1, 4).

 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
Японский гонщик не может забыть медсестру из Сочи после Гран-при России
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
УЕФА возбудил дело по итогам скандальной игры Болгария — Англия
Василий Уткин назвал рэпера Басту «русским Элтоном Джоном»
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
Ловчев: Не верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»
Сборная России по керлингу одержала пятую победу подряд на ЧМ
«Ман Сити» оценил эмоции Зинченко после победы Украины (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь