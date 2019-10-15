Волейболисты сборной Японии победили Канаду в заключительном матче КМ
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Японии по волейболу обыграла команду Канады в заключительном матче Кубка мира, который проходил в Японии.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Японии по волейболу обыграла команду Канады в заключительном матче Кубка мира, который проходил в Японии.
Встреча, прошедшая во вторник в Хиросиме, завершилась со счетом 3−2 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу японцев.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
Италия — Бразилия — 0−3,
США — Египет — 3−1,
Польша — Иран — 3−0,
Аргентина — Австралия — 3−0.
Сборная России с 5 победами и 15 очками заняла шестое место. Победителем турнира стала сборная Бразилии (11 побед, 32 очка), второе место заняла команда Польши (9 побед, 28 очков), замкнули тройку лучших американцы (9 побед, 27 очков).
Полностью турнирное положение по итогам Кубка мира выглядит следующим образом: 1. Бразилия, 2. Польша, 3. США, 4. Япония (8 побед, 22 очка), 5. Аргентина (6, 19), 6. Россия, 7. Италия (5, 14), 8. Иран (4, 12), 9. Канада (4, 12), 10. Египет (2, 8), 11. Австралия (2, 5), 12. Тунис (1, 4).