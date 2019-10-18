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17 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Финал четырех» мужского Кубка России по волейболу перенесен на сутки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сроки проведения «Финала четырех» мужского Кубка России по волейболу изменены с 26—27 декабря на 25—26 декабря, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение принято в связи с переносом европейского олимпийского квалификационного турнира на более ранний срок.

Матчи решающего этапа Кубка России будут сыграны во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.

Действующим обладателем титула является казанский «Зенит».

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