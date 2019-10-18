«Финал четырех» мужского Кубка России по волейболу перенесен на сутки
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сроки проведения «Финала четырех» мужского Кубка России по волейболу изменены с
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сроки проведения «Финала четырех» мужского Кубка России по волейболу изменены с
Данное решение принято в связи с переносом европейского олимпийского квалификационного турнира на более ранний срок.
Матчи решающего этапа Кубка России будут сыграны во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.
Действующим обладателем титула является казанский «Зенит».