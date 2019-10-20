Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Локомотив» в чемпионате России
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Казанское «Динамо» одержало победу над калининградским «Локомотивом» в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Казанское «Динамо» одержало победу над калининградским «Локомотивом» в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в Калининграде, закончилась со счетом 3−2 (25:22, 25:20, 19:25, 23:25, 15:8).
Результаты других матчей дня:
«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3−0 (25:17, 25:22, 25:23),
«Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3−1 (16:25, 25:23, 25:22, 25:16).