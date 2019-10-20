Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Локомотив» в чемпионате России

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
34
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Б
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Падерборн
Хоккей. НХЛ
02:00
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
26
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Даллас Старз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
19.10
Мальорка
Реал
10
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Монреаль Канадиенс
25
Футбол. Зарубежный
19.10
Ювентус
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
19.10
Тулуза
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
19.10
Метц
Нант
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Анже
Брест
01
Футбол. Зарубежный
19.10
Реймс
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Ним
Амьен
11
Хоккей. НХЛ
19.10
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
19.10
Боруссия Д
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Хетафе
Леганес
20
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
12Капитан «Спартака». Кто им станет сегодня?
19 октября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Локомотив» в чемпионате России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Казанское «Динамо» одержало победу над калининградским «Локомотивом» в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Калининграде, закончилась со счетом 3−2 (25:22, 25:20, 19:25, 23:25, 15:8).

Результаты других матчей дня:

«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3−0 (25:17, 25:22, 25:23),

«Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3−1 (16:25, 25:23, 25:22, 25:16).

 Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Сногсшибательна во всех смыслах: российская каратистка заставит вас сдаться
Дзюба разорвал «Ростов» — 3 гола и 2 ассиста
«Реал Мадрид» потерпел первое поражение в чемпионате Испании
Тедеско уже меняет «Спартак». Результат сейчас не важен
Россия потеряла максимальную квоту на Кубке мира по биатлону
«Ювентус» победил перед матчем с «Локомотивом » в Лиге чемпионов
«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу
Умер российский теннисист Александр Волков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь