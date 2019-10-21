«Сора» с белорусом в составе потерпела поражение от «Кальцедонии» в первом туре итальянской волейбольной суперлиги

Белорус Родион Мискевич был одним из самых заметных игроков своей команды, набрав за игру 13 пунктов.
С довольно высоким показателем эффективности в атаке (48%) уроженец Гродненской области возглавил список бомбардиров «Соры».
В остальных встречах первого тура были зафиксированы следующие результаты: «Латина» — «Перуджа» — 2:3 (27:29, 29:27, 22:25, 25:18, 14:16), «Чивитанова» — «Пьяченца» — 3:0 (26:24, 27:25, 25:20), «Модена» — «Падуя» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15), «Равенна» — «Тренто» — 0:3 (26:28, 15:25, 21:25), «Монца» — «Милан» — 0:3 (22:25, 27:29, 21:25).
Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвует 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.