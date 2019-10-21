«Сора» с белорусом в составе потерпела поражение от «Кальцедонии» в первом туре итальянской волейбольной суперлиги

Белорус Родион Мискевич был одним из самых заметных игроков своей команды, набрав за игру 13 пунктов.

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвует 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.