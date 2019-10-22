Гомельская «Энергия» проведет товарищеские матчи с волейбольными командами в ОАЭ

Гомельская «Энергия» уже добилась значительных результатов и постоянно стремится к дальнейшему развитию. В своем первом волейбольном сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата и Кубка Беларуси. В текущем сезоне гомельчане уже успели добыть две победы в двух турах чемпионата страны.

Участие белорусского клуба в турнире в ОАЭ стало возможным благодаря реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, подписанного в марте 2019 года в Абу-Даби. Во время поездки пройдут встречи генерального секретаря Белорусской федерации волейбола Аллы Тетериной с представителями спортивных и волейбольных организаций ОАЭ, которые инициировали проведение турнира и взяли все расходы по приглашению белорусской команды на себя. «У нас уже заключены договоры о сотрудничестве с соседними странами, и нам очень интересно расширять географию. В ОАЭ мы хотим поближе познакомиться с их волейболом, — рассказала Алла Тетерина. — Идет речь о подписании договора о сотрудничестве между нашими федерациями».