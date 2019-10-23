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22 октября, источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная России занимает пятое место в рейтинге FIVB

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу находится на пятой строчке в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), сообщается на сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Рейтинг обновлен по итогам Кубка мира по волейболу, на котором сборная России заняла шестое место. Победу одержала команда Бразилии.

Первую строчку в мужском рейтинге FIVB занимает сборная Бразилии (335 очков), второе — США (280), третье — Польши (272). На счету команды России 204 балла.

Женская сборная России по волейболу с 208 очками идет на пятой строчке в рейтинге FIVB. Лидирует команда Китая (320). Второе место занимает сборная США (266), третье — Сербии (252).

На основе рейтингов FIVB будет определяться посев команд для Олимпийских игр в Токио.

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