Мужская сборная России занимает пятое место в рейтинге FIVB

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг обновлен по итогам Кубка мира по волейболу, на котором сборная России заняла шестое место. Победу одержала команда Бразилии.

Первую строчку в мужском рейтинге FIVB занимает сборная Бразилии (335 очков), второе — США (280), третье — Польши (272). На счету команды России 204 балла.

Женская сборная России по волейболу с 208 очками идет на пятой строчке в рейтинге FIVB. Лидирует команда Китая (320). Второе место занимает сборная США (266), третье — Сербии (252).