Ольга Пальчевская возглавила женскую молодежную сборную Беларуси по волейболу

Новому тренеру предстоит подготовить сборную к выступлению во втором отборочном раунде первенства Европы. Турнир состоится в апреле 2020 года в Словакии. Помимо команды-хозяйки белорускам будут противостоять сборные Чехии и Украины.

Чтобы выйти в финальную часть турнира напрямую, им необходимо будет занять первое место в своей группе. Если подопечные Ольги Пальчевской окажутся на 2-м или 3-м месте, команда продолжит борьбу за попадание на континентальный старт в третьем раунде отбора.