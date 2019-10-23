Ольга Пальчевская возглавила женскую молодежную сборную Беларуси по волейболу

Новому тренеру предстоит подготовить сборную к выступлению во втором отборочном раунде первенства Европы. Турнир состоится в апреле 2020 года в Словакии. Помимо команды-хозяйки белорускам будут противостоять сборные Чехии и Украины.
Чтобы выйти в финальную часть турнира напрямую, им необходимо будет занять первое место в своей группе. Если подопечные Ольги Пальчевской окажутся на 2-м или 3-м месте, команда продолжит борьбу за попадание на континентальный старт в третьем раунде отбора.
За игровую карьеру Ольга Пальчевская выступала за «Динамо-Славянку» (2004/05), «Bialystok» (2006/07 и 2007/08), «Локомотив» (Баку, 2011/12, 2012/13), «Новый Уренгой» (2010/11), гомельскую «Надежду» (2015/16), барановичский «Атлант» (2016/17) и «Минчанку» (2008/09, 2009/10, 2013/14, 2017/18, 2018/19). Пальчевская является 3-кратным чемпионом Беларуси, 3-кратным призером национального первенства, 2-кратным обладателем Кубка Беларуси (2017, 2018), обладателем Кубка Вызова ЕКВ (2012), серебряным призером Кубка ЕКВ (2018), а также 2-кратным бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2001, 2003).