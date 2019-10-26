«Кузбасс» и «Факел» сыграют в одной группе мужской волейбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Вместе с российскими клубами выступят немецкий «Берлин» и словенский «АКХ Воллей». Казанский «Зенит» сыграет в группе С вместе с турецким «Халкбанком», бельгийским «Гриньярдом» и польским «Ястшембским Венгелем».

В женской части соревнований «Динамо» (Москва) и «Уралочка» (Свердловская область) попали в группу Е, вместе с российскими командами в группе Е также сыграют французские «Канны» и болгарская «Марица».

Еще один женский российский клуб, «Локомотив» (Калининград) попал в группу В, где сыграет с турецким «Вакифбанком», словенской «Новой КБМ Браник» и итальянским «Савино дель Бене».

В мужском турнире матчи группового этапа, на котором выступят 20 команд, пройдут с 3 декабря 2019 года по 19 февраля 2020 года. В четвертьфинал выйдут победители групп и три лучшие команды из пяти занявших вторые места. На групповом этапе у женщин также принимают участие 20 команд, матчи группового этапа пройдут с 19 ноября по 18 февраля.