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26 октября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты московского «Динамо» победили «Нову» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли новокуйбышевскую «Нову» в матче первого тура чемпионата России.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:17).

«Динамо» в следующем туре 30 октября сыграет в гостях с уфимским «Уралом», а «Нова» в этот день встретится на выезде с новосибирским «Локомотивом».

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