Волейболисты московского «Динамо» победили «Нову» в матче чемпионата России
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли новокуйбышевскую «Нову» в матче первого тура чемпионата России.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли новокуйбышевскую «Нову» в матче первого тура чемпионата России.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:17).
«Динамо» в следующем туре 30 октября сыграет в гостях с уфимским «Уралом», а «Нова» в этот день встретится на выезде с новосибирским «Локомотивом».